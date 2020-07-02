Попри зниження відвідуваності ТРЦ товарообіг ритейлерів зріс на 10–50%

Українські ритейлери після відновлення роботи торговельно-розважальних центрів фіксують збільшення обсягів товарообігу на 10-50% залежно від категорії товарів.

Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомила директор консалтингової компанії UTG Євгенія Локтіонова.

При цьому, вона відзначила, що відвідуваність ТРЦ знизилася на 20%.

«Торговельна нерухомість і ритейл в Україні відновлюються. Послаблення карантинних заходів сприяло поліпшенню споживчих настроїв і зміцненню бізнес-активності у червні», — повідомила Локтіонова.

Так, за три тижні червня, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зростання обсягів продажу електроніки в середньому становило 50%, товарів для спорту — 30%, одягу — 20%, товарів для дітей — 18%, косметики та парфумерії — 10%, взуття — 5%. При цьому продаж товарів для тварин скоротився на 20%, констатують в UTG.

«Відвідуваність за три тижні червня (після відкриття ТРЦ) порівняно з докарантинними показниками в середньому зменшилася на 20%. Це ми пов'язуємо з тим, що в ТРЦ все ще не працювали розважальні зони та ресторани», — пояснила Євгенія Локтіонова.

За даними UTG, у період дії карантину в березні-травні 2020 року товарообіг українських ритейлерів становив 255 млн грн, що на 2,5% нижче за показник аналогічного періоду минулого року.

При цьому в березні-2020 показник товарообігу зріс на 10,4% порівняно з березнем-2019, а у квітні і травні 2020 року до квітня і травня минулого року показник скоротився на 15,5% і 2,7% відповідно.

Найбільше зниження показників товарообігу у березні-травні-2020 порівняно з минулим роком зафіксовано у Чернівецькій (-15,8%), Закарпатській (-14,6%) і Хмельницькій (-12%) областях. Зниження товарообігу в Києві становить 6%. При цьому, якщо розглядати ситуацію за областями, у низці з них було відзначено зростання товарообігу. Так, у Київській області зростання становило 9,3%, Кіровоградській — 7,8%, Чернігівській — 6,2%.

Подальше відновлення ділової активності в Україні, як і в Європі, сприятиме стабільному зростанню показників на ринку торговельної нерухомості, вважають експерти UTG.