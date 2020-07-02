Бізнес змусять платити штрафи за відвідувачів та пасажирів без масок — законопроєкт

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонується посилити адміністративну відповідальність власників громадських установ і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства юстиції.

Зазначається, що законопроєкт має назву «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а його ініціатором є міністр юстиції Денис Малюська.

Зокрема, у документі пропонується встановити адміністративну відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок) не лише для громадян, але і для підприємств, установ, організацій, які здійснили пропуск, допуск особи до приміщення чи транспорту під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

«Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок для громадян України і окремо – відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок», — зазначив Малюська.

Також, за його словами, штрафи для фізичних осіб будуть істотно зменшені: зараз, за загальними правилами карантину, штраф за відсутність маски для громадян складає 17 тис. грн, натомість законопроєктом передбачено штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170-255 грн.

Для посадових осіб розмір штрафу залишається незмінним.

Водночас для юридичних осіб суми штрафів за недотримання «маскового режиму» будуть збільшені та становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 грн до 5 100 грн.