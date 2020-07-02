Відставка голови НБУ: що про неї говорять в Офісі президента, провладній партії та у світі

Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Про це ввечері 1 липня повідомила прес-служба Національного банку України.

«Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні», — наводить слова Якова Смолія прес-служба.

Члени Правління Національного банку заявили, що поважають рішення Голови НБУ щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

«Правління вважає своїм обов’язком наразі продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку», — сказано у повідомленні.

Також Правління НБУ закликало президента, уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати НБУ змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України».

На відставку Якова Смолія відреагували також в Офісі президента України.

У повідомленні прес-служби зазначається, що дискусії щодо діяльності НБУ «повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України».

Також повідомляється, що «Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності».

«Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування», — сказано у повідомленні Офісу президента України.

Заяву голови НБУ виданню «РБК Україна» прокоментували і у провладній фракції в парламенті.

За словами голови комітету з питань податкової та фінансової політики Верховної Ради України Данила Гетманцева, питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу». Перед цим, заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

Гетманцев не виключає, що Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку.

«Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. В першу чергу потрібно поспілкуватись з головою НБУ. Він буде у Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку», — пояснив він.

Крім того, нардеп вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

«Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв’язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки», — зазначив Гетманцев.

Крім того, коротку заяву про звільнення Смолія у своєму твітері зробили і посли країн «Великої сімки».

Зокрема, вони зазначили, що відставка голови НБУ може становити загрозу надійності реформ в Україні.

«Незалежний Нацбанк — фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку», — сказано у повідомленні.