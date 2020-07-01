Управління штормом: Чи можна заздалегідь підготувати…

Володимир Костанді

Портрет в інтер’єрі: Як змінився покупець…

Андрій Рижиков

100 спартанців: Що може сотня підприємців?

Олег Лиховид

Будинок з мезоніном: заміська нерухомість на…

Марина Гуревич

Баг репорт: 9 проблем української IT-сфери

Владислав Савченко

Міленіали проти іксерів: активність поколінь на…

Юлія Дрожжина

Безпечний режим: як IT-сфері вистояти в…

Володимир Прокопчук

Безкоштовні гектари: дилема синиці і журавля

Сергій Головко

Підтримка споживача: У рецесію першочергово треба…

Юрій Шикота

03
Пт., лип.

БІЗНЕС склав рейтинг керівників та компаній, що найкраще адаптували свій бізнес до умов карантину

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Журнал БІЗНЕС зібрав кейси українських компаній, які вносили зміни у свою діяльність, реагуючи на нові виклики, що постали перед ними в умовах карантину.

За результатами голосування та анкетування видання створило рейтинг тих, хто не лише пристосувався до нових умов, але й зміг вийти на нові рівні.

Переглянути повний рейтинг кращих керівників, кращих трансформаційних команд та кращих роботодавців можна за посиланням.

Крім того, з 1 липня сайт розпочинає публікацію історій зазначених у рейтингу компаній, що вийшли в останньому друкованому варіанті БІЗНЕСУ. Тож слідкуйте за рубрикою «Трансформація бізнесу».

рейтинг карантин Трансформація бізнесу