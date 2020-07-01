БІЗНЕС склав рейтинг керівників та компаній, що найкраще адаптували свій бізнес до умов карантину

Журнал БІЗНЕС зібрав кейси українських компаній, які вносили зміни у свою діяльність, реагуючи на нові виклики, що постали перед ними в умовах карантину.

За результатами голосування та анкетування видання створило рейтинг тих, хто не лише пристосувався до нових умов, але й зміг вийти на нові рівні.

Переглянути повний рейтинг кращих керівників, кращих трансформаційних команд та кращих роботодавців можна за посиланням.

Крім того, з 1 липня сайт розпочинає публікацію історій зазначених у рейтингу компаній, що вийшли в останньому друкованому варіанті БІЗНЕСУ. Тож слідкуйте за рубрикою «Трансформація бізнесу».