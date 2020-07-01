Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про «інвестиційних нянь»

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради проект Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» або так званий закон про «інвестиційних нянь».

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що законопроектом передбачається:

закріплення гарантій інвестора через укладання прямого договору з урядом України на 15 років, призначення інвестиційного менеджера, уповноваженого на супровід інвестора у процесі підготовки та реалізації проекту;

надання податкових пільг: звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну нового устаткування чи обладнання;

спрощене надання у користування земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту;

будівництво/реконструкція суміжної інфраструктури за рахунок держави (автомобільні шляхи, електричні та газові, тепло-, водо- мережі, інженерні комунікації тощо).

Загальний обсяг державної підтримки, за її словами, буде становити до 30% від суми інвестицій у проект.

Також вона зазначила, що даний законопроект буде підтримувати як українських, так і іноземних інвесторів. Сума інвестицій має становити мінімум 30 млн євро. Також інвестор має створити щонайменше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній сфері в регіоні.

Строк реалізації проекту — 5 років, термін дії спеціального інвестиційного договору з урядом – 15 років.

«Хочу наголосити, що державна підтримка інвестицій – це важливий фактор для інвесторів при обранні ринку для інвестування. Це слугує сигналом для інвесторів, що уряд відповідної країни готовий до довгострокового співробітництва», — зазначила Ковалів.

За її слолвами, даним законопроектом уряд хоче запевнити інвесторів у політичній готовності України до підтримки інвестиційної діяльності.