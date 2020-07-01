Укрзалізниця тиснула на представників бізнесу, щоб вони підписали новий договір

Новий договір «Укрзалізниці» на надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, який набув чинності з 1 липня, представники бізнесу підписали під тиском, тому можуть звернутися до суду для його оскарження.

Про це повідомив комерційний директор Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) Геннадій Лавриненко у коментарі УНІАН.

«Ми залишилися сам на сам з монополістом. Тому ми були змушені підписати договір з «Укрзалізницею» в тій редакції, яку вони пропонували. Це був явний тиск. Ми та всі інші учасники ринку були змушені його підписати, щоб не зупинити роботу підприємств. Разом з тим, ми будемо оскаржувати новий договір в судовому порядку, тому що значна кількість його положень містить явні ознаки зловживання «Укрзалізницею» своїм монопольним положенням. Тому будемо звертатися й до Антимонопольного комітету», — заявив він.

За словами Лавриненка, в останні дні червня «Укрзалізниця» чинила на підприємства, які не підписали новий договір, безпрецедентний тиск. По-перше, від підприємств не приймали плани перевезень на червень, по-друге, виникали технічні збої в роботі автоматизованої системи планування перевезень «МЕСПЛАН» навіть за поточними відправленнями.

«Не приймалися коди одержувачів, не приймалися вагони до перевезення, а місцеві дирекції «Укрзалізниці» нічого виразного не відповідали. Це при тому, що діє старий договір на перевезення, який ми не розривали», — зазначив він.

При цьому учасник ринку звернув увагу на те, що відразу після підписання нового договору все запрацювало.

«Від 15 хвилин до 1,5 години, у кого як, всі плани перевезень були підтверджені», — повідомив він.

Також, за словами Лавриненка, спільне звернення представників бізнесу до Антимонопольного комітету, прем'єр-міністра та президента з проханням скасувати введення в дію нового договору так і залишилося без відповіді.

Раніше повідомлялося, що у березні Антимонопольний комітет рекомендував «Укрзалізниці» утриматися від впровадження нового договору у зв'язку з ущемленням інтересів замовників послуг. Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що допрацювала положення нового договору на перевезення вантажів і вводить його в дію з 1 липня.

У відповідь на це представники бізнесу, замовлення яких забезпечує понад 90% залізничних вантажоперевезень по країні, направили спільне звернення до прем'єр-міністра та президента з проханням скасувати введення в дію нового документа.

Свої підписи поставили керівники Об'єднання підприємств «Укрметалургпром», Федерації металургів України, Союзу хіміків України, Асоціації виробників феросплавів «УкрФА», асоціації «Укрцемент» та Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу.