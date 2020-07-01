Уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту у сфері будівництва

Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

Зазначається, що це стало можливим завдяки ухваленню відповідної постанови.

«Експериментальним проектом передбачено створення та внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва», — сказано у повідомленні.

Зокрема, передбачається внесення відомостей про документи, які дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, про містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, про осіб, які отримали кваліфікаційний сертифікат, про проектну документацію, звіти про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів тощо.

Планується, що проект діятиме з 6 липня до 30 листопада 2020 року. На постійній основі Єдина електронна система має запрацювати з 1 грудня 2020 року.

Вона виконуватиме функції таких електронних інформаційних ресурсів, як реєстри дозвільних документів, електронний кабінет, реєстр містобудівних умов та обмежень, реєстр атестованих осіб тощо, йдеться у повідомленні.

«Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва є одним з дієвих кроків у реформуванні системи органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Він дозволить мінімізувати контакти користувачів системи з посадовими особами, знизить корупційні ризики, цифровізує документообіг, підвищить якість та скоротить строки надання послуг у сфері будівництва», — зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.