Не зважуванням єдиним: Кабмін посилив перевірку документів на перевезення вантажів автотранспортом

Кабінет міністрів України схвалив рішення про посилення з 1 липня по 30 вересня 2020 року перевірок товарно-транспортних накладних для перевезення вантажів автотранспортом.

Про це з посиланням на міністра інфраструктури України Владислава Криклія повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що посилені перевірки товарно-транспортних накладних будуть здійснюватися за місцем провадження діяльності вантажовідправника, і матимуть на меті збереження доріг від передчасного руйнування вантажівками.

Адже, за словами міністра, це не менш важливе завдання, ніж їх безпосереднє будівництво.

«Інспектори Укртрансбезпеки працюють цілодобово, щоб забезпечити дієвий габаритно-ваговий контроль. Сьогоднішнім рішенням Уряд посилює перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом. Це дозволить зменшити системні порушення вагових норм при перевезенні вантажів», — зазначив Владислав Криклій.

Проведення посилених заходів доручили Міністерству фінансів спільно з Державною фіскальною службою, Міністерством інфраструктури та Укртрансбезпеки.

Про результати проведених заходів відповідні відомства та служби мають поінформувати Кабінет Міністрів до 31 жовтня.

Крім цього, з метою проведення дієвого габаритно-вагового контролю Міністерству інфраструктури спільно з Укравтодором, Укртрансбезпеки та Нацполіцією доручено забезпечити встановлення дорожніх знаків для обмеження руху надмірно завантажених транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, У Верховній Раді України 29 травня зареєстрували законопроект №3544 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування». Його метою є запровадження плати за проїзд вантажних транспортних засобів, збільшення доходів дорожнього фонду, встановлення справедливого підходу до збору коштів на розвиток доріг від користувачів дорожньої інфраструктури та імплементація європейського законодавства в частині плати за проїзд.

У свою чергу, Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням внести зміни до ч. 2 п.35 Постанови №879 і дозволити рух транспорту, що перевозить сільськогосподарську техніку на збір урожаю, в денну пору доби за температури повітря вище +28 С°. Інакше збір цьогорічного урожаю зернових та олійних культур буде заблоковано.