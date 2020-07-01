КМДА обмежила роботу столичних закладів до 22 години

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 1 липня.

За його словами, це вимушений захід, який покликаний допомогти стримати розповсюдження коронавірусу.

«Відповідно до постанови уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22 години. Обмежене також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного та рекламного характеру – з 22:00 години», – сказав Кличко.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 22 червня Київська міська державна адміністрація дозволила відновити роботи закладів громадського харчування у залах за умови дотримання усіх необхідних проти епідеміологічних заходів.