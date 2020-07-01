Питання закону про торгівлю гостро постане одразу після завершення карантину — думка

Про це під час тридцятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» заявив співвласник і генеральний директор компанії HD-group Борис Шестопалов.

«Я впевнений, що наразі уся бізнес-спільнота прекрасно розуміє, що закон про торгівлю вже не те, що назрів, він — перезрів. Потрібно налагоджувати взаємовідносини між поставщиками та глобальними мережами. Вони вже займають більше 50% роздрібного ринку, і тому вже час вибудовувати правила гри», — говорить Борис Шестопалов.

За його словами, карантин дуже добре показав, що за відсутності чітко визначених правил гри різні торгові мережі можуть поводитися по-різному. Наприклад, були мережі, які під час карантину розіслали своїм постачальникам «листи щастя» про те, що вони перебувають у складному положенні і тому відтерміновують розрахунки на 75 днів або взагалі на невизначений термін.

«У моєму розумінні, це соромно і некрасиво. Цю проблему довелося вирішувати на рівні тодішнього заступника міністра економіки, який змушений був втручатися і розрулювати цю ситуацію. При цьому, ми всі добре знаємо, що у торгових мережах касові апарати «молотили» невпинно», — говорить Шестопалов.

Будучи у складі керівництва двох галузевих асоціацій, Борис Шестопалов планує найближчим часом зібрати щось на кшталт конфедерації виробників продуктів харчування і разом з національними мережами, поки не виносячи закон у зал, обговорити його та напрацювати ключові положення у режимі діалогу.

За його словами, виробникам та торговим мережам треба відійти від ситуації, коли вони знаходяться по різні сторони барикад, адже вони не можуть існувати один без одного.

«Тому потрібно напрацювати єдині правила гри, які мають пряме відношення до терміну придатності продуктів, здорового глузду і логіки. Адже не можуть терміни реалізації та повернення грошей постачальнику сильно відрізнятися від терміну придатності його продукту. Якщо термін придатності 72 години, а повернення грошей наступає на 21 день, то давайте чесно собі зізнаємося, що у даному випадку виробник фінансує торгову мережу. Що це значить? Виробник закладає у ціну фінансове навантаження, а в результаті ці відсотки платить кінцевий споживач. Я вважаю, це нечесно і несправедливо по відношенню до споживача — він отримує нечесну ціну», — підсумував Борис Шестопалов.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: