Рада ЄС дозволила перетинати кордон окремим категоріям українців

Про це йдеться у рішенні опублікованому на сайті Ради Європейського союзу.

Рада Європейського Союзу погодила перелік країн, що не входять до ЄС, для яких рекомендує з 1 липня зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки до ЄС. Україна не увійшла до цього списку, проте вже зараз для деяких її жителів обмеження будуть зняті. Також повідомляється, що перелік країн буде переглядатися у залежності від обставин та оновлюватиметься кожні два тижні.

Зазначається, що у країнах, для яких продовжують діяти обмеження на в’їзд до ЄС, мають бути звільнені від цього обмеження наступні категорії людей:

громадяни ЄС та члени їх сімей

довгострокові резиденти ЄС та члени їх сімей

мандрівники з важливою функцією або потребою

Тобто, жителям України дозволено поїздку на територію ЄС з метою навчання, для проїзду через територію ЄС транзитом, для моряків, що прямують на корабель та висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Також зберігається дозвіл на в'їзд для тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ; сезонних працівників; дипломатів тощо.

Відповідно до рішенням Ради ЄС, з 1 липня країни ЄС скасують обмеження на поїздки для резидентів Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Китаю, якщо Китай взаємно скасує обмеження.

Оскільки обмеження стосуються не громадян зазначених держав, а території, дн люди проживають, українці, які живуть у цих державах, зможуть потрапити до Євросоюзу з метою несуттєвих поїздок, наприклад, туризму.