Саакашвілі пообіцяв перетворити митницю на «платний сервіс»

Державна митна служба має відійти від від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.

Про це під час засідання Національної ради реформ заявив голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, передає прес-служба Офісу президента України.

На засіданні, зокрема, було представлено концепцію реформування митниці.

Згідно з нею, реформа митниці передбачає створення мережі «відкритих митних просторів», які сприятимуть підвищенню зарплат митників та модернізації інфраструктури митниць. Також завдяки цьому відбудеться автоматизація та діджиталізація митної системи.

«Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампу й перетворюємо це на платний сервіс», – зазначив Міхеіл Саакашвілі.

Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки, адже, згідно з повідомленням, зараз Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

Також реформа передбачає посилення відповідальності за контрабанду.