НБУ закликає уряд не перетворювати «Укрпошту» на банк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №2788-д про перетворення «Укрпошти» на подобу банку.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України у фейсбук.

Зазначається, що Національний банк не підтримує ухвалення зазначеного законопроєкту.

«Ми вважаємо, що «Укрпошта» має бути залучена до надання фінансових послуг громадянам. Але не у передбачений законопроєктом спосіб», — сказано у повідомленні.

Зокрема, НБУ вважає законопроєкт №2788-д небезпечним, адже «Укрпошті» буде надано право залучати депозити у населення з вибірковим виконанням банківських правил та нормативів, та без необхідності отримувати ліцензію та неконтрольованість з боку регулятора. Тобто на власний розсуд розпоряджатися грошима громадян.

По-друге, законопроєктом не гарантується повернення вкладів.

«Норма про участь «Укрпошти» у Фонді гарантування вкладів є декларативною. Реалізувати її на практиці буде неможливо. Причина проста: пошта не може бути виведена з ринку у разі невиконання своїх зобов’язань перед вкладниками. Відповідно й Фонд не зможе виплачувати кошти вкладникам. Для подолання можливих фінансових негараздів пошти потрібно буде залучати кошти з держбюджету», — йдеться у повідомленні НБУ.

По-третє, нереалістичність бізнес-моделі, адже фінансові плани «Укрпошти» побудовані на великій кількості різних припущень.

Основний сумнів у НБУ викликає припущення про те, що люди старшого віку та селяни не зніматимуть готівку і залишатимуть свої залишки на платіжних рахунках в «Укрпошті».

Ще одне сумнівне припущення – можливість «Укрпошти» заробляти на перерозміщенні коштів.

«За відсутності нових зовнішніх шоків перспектива найближчих років – продовження зниження ставок за депозитами та ОВДП», — зазначають у Нацбанку.

Крім того, у Нацбанку переконані, що роль держави у банківському секторі має зменшуватися, а не рости, адже зменшення ролі держави сприятиме конкуренції, і відповідно – підвищенню якості фінансових послуг.

За даними НБУ, сьогодні частка держави – 55%. Уряд планував зменшити її до 25% до 2025 року завдяки частковій приватизації держбанків.

«Розширення статусу «Укрпошти» – це крок до збільшення монополїі держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції. До цієї дискусії має втрутитися власник державних банків – уряд та сказати, чи потрібен Україні п’ятий державний банк», — вважають у Нацбанку.

Ну і, насамкінець, у світовому досвіді запропонований підхід – модель позавчорашнього дня, стверджують в НБУ.

За їх словами, якщо звернутися до досвіду більшості країн світу, то так звані «поштові банки» – уже десятки років окремі юрособи, якими повністю або частково володіє національний поштовий оператор. Тобто це – банки в чистому вигляді, які дотримуються правил та нормативів центральних банків.

У якості альтернативи до цього законопроєкту Національний банк Україні пропонує:

законопроєкт «Про платіжні послуги». Він дозволить усім поштовим операторам відкривати та вести платіжні рахунки.

«Укрпошту» можна залучити до надання фінпослуг через агентську схему з банками. Неважливо, з державними чи приватними. «Укрпошта» має велику мережу відділень і гріх було б не скористатися нею для надання банківських послуг українцям.

«Законопроєкт №2788-д про перетворення «Укрпошти» в банк – небезпечна ідея. Вона красива лише на папері, але на практиці – надто ризикова. До того ж і витратна для держави. Закликаємо народних обранців не ухвалювати цей законопроєкт», — резюмували в повідомленні фахівці НБУ.

Нагадаємо, законопроєкт №2788-д зареєстрований у Верховній Раді України 04.05.2020. Його ініціаторами стали народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк, Ярослав Железняк та Олександр Ковальчук.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт покликаний вирішити проблему недостатнього банківського покриття і підвищення рівня доступності фінансових послуг для громадян, малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів господарювання. За даними авторів законопроєкту, на даний час лише 6% території країни покрито зоною обслуговування банків.

При цьому, зазначають автори законопроєкту, «Укрпошта» є єдиним загальнодержавним механізмом адресного спілкування з громадянами та найдоступнішою установою для отримання населенням фінансових послуг. Фінансові послуги в доходах товариства складають майже 42%. Водночас, «Укрпошта» жодним чином не використовує кошти клієнтів в своїй господарській діяльності, а лише виконує роль посередника.

«Ціллю законопроєкту є підвищення рівня доступності фінансових послуг, забезпечення права громадян та суб’єктів господарювання на отримання фінансових послуг на всій території країни, залучення коштів в економіку держави, створення умов до розвитку безготівкових розрахунків, оптимізація діяльності національного оператора поштового зв'язку», — сказано у пояснювальній записці.