42% «тіньових» працівників зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Найбільша частина — 42,1% неформально зайнятого населення України віком від 15 років і старше — у першому кварталі 2020 року працювала у сільському, лісовому та рибному господарстві.

Згідно з інформацією Держстату, ще по 17% неформально зайнятого населення працювали у сфері будівництва та в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 6,1% — у промисловості.

Загалом, за оцінкою Держстату, кількість неформально зайнятих українців в першому кварталі 2020 року склала понад 3,404 млн осіб.

Зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території АР Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.