Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах

Про це «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в банківських колах.

Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021 й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, ідеться в документах, що є у розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна».

Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1,409 млрд за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1,383 млрд — $1042,5 за $1000.

У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.

Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.