Аеропорт «Київ» скоротить половину персоналу — майже тисячу працівників

Міжнародний аеропорт «Київ» розпочинає поетапне скорочення своїх співробітників, у зв’язку з кризою, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, накопичення проблем супроводжувалося і відсутністю будь-якої реакції та допомоги від уряду, профільного міністерства. Керівництво Міжнародного аеропорту «Київ» постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і не немає, сказано у повідомленні.

«Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі», — зазначив генеральний директор компанії «МАСТЕР-АВІА» Олег Левченко на зборах колективу аеропорту.

На даний момент кожен підрозділ аеропорту «Київ» вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Загалом в аеропорту «Київ» працює близько 2 тисяч осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще 8 тисяч співробітників.

Аеропорт «Київ» — другий за пасажиропотоком аеропорт України, який обслуговує майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів на рік. Він також є другим за кількістю відрахувань до бюджету Києва платником податків серед комунальних підприємств міста.