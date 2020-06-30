БІЗНЕС запрошує на зустріч з Борисом Шестопаловим у рамках «БрейнШторм марафону»

У середу, 1 липня, об 11:00 відбудеться двадцять восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Смак майбутнього: хлібобулочні та кондитерські вироби під час пандемії».

Гість ефіру: Борис Шестопалов, співвласник і генеральний директор компанії HD-group.

«HD-group» — група компаній, що була заснована в 1998 році у Запоріжжі як ГК «Хлібодар». До складу Групи входять зернопереробні підприємства, заводи з виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів, завод з виробництва джемів, варення, бакалії, компанії з організації закупівель та логістики.

Компанія має досвід виходу на ринок Близького Сходу, Північної Америки і, перш за все, Канади, так як є культура споживання національного продукту.

Під час ефіру поговоримо про наступне:

- Коронакризові реалії для хлібобулочної галузі;

- Чи буде дефіцит пшениці через неврожай?

- Експорт товару в умовах пандемії

Модеруватиме ефір: Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС

Зустріч відбудеться на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС, тож підпишіться, щоб не пропустити.

Старт ефіру — 1 липня об 11:00.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: