У середу, 1 липня, об 11:00 відбудеться двадцять восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Смак майбутнього: хлібобулочні та кондитерські вироби під час пандемії».
Гість ефіру: Борис Шестопалов, співвласник і генеральний директор компанії HD-group.
«HD-group» — група компаній, що була заснована в 1998 році у Запоріжжі як ГК «Хлібодар». До складу Групи входять зернопереробні підприємства, заводи з виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів, завод з виробництва джемів, варення, бакалії, компанії з організації закупівель та логістики.
Компанія має досвід виходу на ринок Близького Сходу, Північної Америки і, перш за все, Канади, так як є культура споживання національного продукту.
Під час ефіру поговоримо про наступне:
- Коронакризові реалії для хлібобулочної галузі;
- Чи буде дефіцит пшениці через неврожай?
- Експорт товару в умовах пандемії
Модеруватиме ефір: Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС
Зустріч відбудеться на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС, тож підпишіться, щоб не пропустити.
Старт ефіру — 1 липня об 11:00.
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Переглянути останні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Мар'яною Савкою
- Розмова з Володимиром Дериведмедем
- Розмова з Анатолієм Амеліним
- Розмова з Миколою Іващуком та Сергієм Позняком
- Розмова з Наталією Попович
- Розмова з Олександром Караваном
БІЗНЕС запрошує на зустріч з Борисом Шестопаловим у рамках «БрейнШторм марафону»
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