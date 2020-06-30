ASDE проведе вебінар для компаній, орієнтованих на експорт та залучення інвестицій

ASDE запрошує на вебінар з управління репутацією компаній орієнтованих на експорт та залучення інвестицій, який відбудеться 7 липня о 14:00 на платформі ZOOM. Про це повідомили у прес-службі Асоціації експертів зі сталого розвитку (ASDE).

Спікером вебінару буде Олексій Чуєв, співзасновник спільноти національних інвесторів БІЗНЕС100. Він займається репутаційним консалтингом з 2008 року, а з 2019 року викладає курс «Репутаційний менеджмент» на програмі EMBA в Міжнародному Інституті Бізнесу, експерт ASDE.

Згідно з даними асоціації, у більшості українських компаній репутація – недооцінений актив. Лише незначна кількість управлінців системно вибудовує репутаційну стратегію свого бізнесу та отримує додаткові переваги.

«Сьогодні більше 75% ринкової вартості компанії складають нематеріальні активи, найцінніший з яких – репутація. Її підвищення на 1% веде до зростання вартості на 3%. А в результаті публічного скандалу вона може втратити третину своєї ціни», — сказано у повідомленні.

Саме тому компанії важливо усвідомлювати цінність репутаційного капіталу свого бізнесу, розуміти його сутність і вміти ним управляти.

Як це зробити – можна буде дізнатися на вебінарі. Крім того, можна буде почути також про:

різницю між репутацією та іміджем;

ключових стейкхолдерів при експорті репутації;

роль особистої репутації на зовнішніх ринках;

репутаційний капітал, як валюту майбутнього та інструмент при залученні інвестицій.

Онлайн-зустріч буде корисною:

власникам бізнесу і топ-менеджменту компаній різних галузей;

керівникам середньої ланки;

представникам середнього бізнесу.

Щоб взяти участь у вебінарі, зареєструйтеся за посиланням.