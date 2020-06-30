Більше третини сільгоспземель в Україні обробляється нелегально — ВАР

Із понад 33 млн га земель сільськогосподарського призначення, що на сьогоднішній день обробляються в Україні (без врахування окупованої АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) понад 13,2 млн га обробляються нелегально.

Про це заявив голова Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Андрій Дикун під час круглого столу «Актуальні агроподаткові та земельні питання», передає прес-служба ВАР.

За його словами, кількість земель сільгоспризначення, що обробляються нелегально, з кожним роком зростає, і з цим треба боротись.

Учасники круглого столу зазначили, що наразі у Верховній Раді розглядається три законопроекти №3131, 3131-1 та 3131-2, які покликані вивести агросектор із тіні.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей наголосила, що міністерство офіційно підтримало усі три законопроекти, оскільки вони спрямовані на боротьбу із використанням необлікованої землі, на якій вирощується сільськогосподарська продукція.

«Разом з тим, з усіх трьох законопроектів Мініфін надав перевагу базовому законопроекту – №3131, бо він найбільше вирішує питання навантаження на 1 га, незалежно від обсягів підприємства. Земля повинна ефективно використовуватись всіма господарями і держава повинна отримувати від цього певний розмір податків. Це стимулюватиме власників паїв, які здають свою землю в оренду нелегально, оформлювати прозорі відносини з орендарями. Це стимулюватиме до легальної роботи ті господарства, які продають продукцію за готівку і не сплачують податки, викривлюючи таким чином конкурентне середовище», — зазначила вона.

Разом з тим, заступниця голови ВАР, експерт з питань податкової політики, практикуючий сертифікований аудитор, партнер компанії Crowe Erfolg Ukraine та Crowe A&A Ukraine Ольга Богданова наголосила, що законопроект 3131 стане революційним для аграрної галузі.

«Зараз у нас 40-50% обігу сільгосппродукції знаходиться в тіні. Саме цей законопроект передбачає мінімальне податкове навантаження на всіх: від користувача, фізичної особи, до орендаря, юридичної особи. Тому саме цей законопроект буде проривним, таким, який змінить правила гри в агросекторі. Завдяки йому будуть наповнюватись місцеві бюджети, адже податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачується за місцем розташування земельної ділянки», — наголосила Ольга Богданова.

Також зазначається, що законопроект №3131 може бути розглянутий Верховною Радою уже в липні цього року.