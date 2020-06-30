Бізнес закликає уряд вдосконалити законодавство та провести реформу правоохоронної і судової систем

Представники бізнесу закликають уряд провести фахове обговорення та сформувати план дій із врегулювання ситуації щодо надмірної вартості і низької доступності кредитів для розвитку економіки.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Української Ради Бізнесу.
До обговорення представники бізнесу просять залучити голову НБУ, народних депутатів, керівників найбільших банків України, представників виробничого і будівельного бізнесу.
Зазначається, що члени Української Ради Бізнесу, до складу якої входять бізнес-асоціації різних галузей економіки, проаналізували останні події навколо теми підтримки вітчизняного виробника, монетарної політики та роботи банківського сектору і, попри те, що реалізовані останніми роками реформи у банківському секторі призвели до його стабілізації та оздоровлення, забезпечили незалежність регулятора банківского сегменту та відносну стабільність національної валюти, бізнес все ще не має доступу до дешевих кредитів.
«У цей складний кризовий період бізнес в Україні потребує значних об’ємів дешевого кредитного ресурсу, щоб мінімізувати наслідки кризи. Ситуація, при якій банки отримують рефінансування під 6%, а навіть найдешевші іпотечні кредити надають під 16-17%, – не є природною», — пишуть вони.
Для повноцінного розвитку кредитування реального сектору економіки під прийнятні низькі ставки, на їх думку, необхідно терміново реалізувати на рівні законодавства наступні кроки:
- удосконалити законодавчу базу щодо захисту прав кредиторів та позичальників;
- підвищити ефективність роботи страхового ринку у сфері страхування кредитів;
- суттєво скоротити частку державних банків протягом року, забезпечити вільні конкурентні умови на ринку банківських послуг;
- провести повноцінну судову реформу – зокрема, перезавантажити Вищу раду правосуддя для очищення й оновлення суддівського корпусу за участю Громадської Ради Доброчесності, яку наділити правом вето. Усі судді, які раніше отримали негативну оцінку ГРД, мають пройти нову переатестацію;
- провести реформу правоохоронних органів, у тому числі провести переатестацію всіх регіональних керівників МВС, СБУ, прокуратури, ДПСУ і митниці, встановити гідні заробітні плати працівникам оновлених органів, визначити чіткі KPI. Ліквідувати всі департаменти, які займаються економічними злочинами, створивши єдиний компактний аналітичний орган для розслідування економічних злочинів.