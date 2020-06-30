Бізнес закликає уряд вдосконалити законодавство та провести реформу правоохоронної і судової систем

Представники бізнесу закликають уряд провести фахове обговорення та сформувати план дій із врегулювання ситуації щодо надмірної вартості і низької доступності кредитів для розвитку економіки.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Української Ради Бізнесу.

До обговорення представники бізнесу просять залучити голову НБУ, народних депутатів, керівників найбільших банків України, представників виробничого і будівельного бізнесу.

Зазначається, що члени Української Ради Бізнесу, до складу якої входять бізнес-асоціації різних галузей економіки, проаналізували останні події навколо теми підтримки вітчизняного виробника, монетарної політики та роботи банківського сектору і, попри те, що реалізовані останніми роками реформи у банківському секторі призвели до його стабілізації та оздоровлення, забезпечили незалежність регулятора банківского сегменту та відносну стабільність національної валюти, бізнес все ще не має доступу до дешевих кредитів.

«У цей складний кризовий період бізнес в Україні потребує значних об’ємів дешевого кредитного ресурсу, щоб мінімізувати наслідки кризи. Ситуація, при якій банки отримують рефінансування під 6%, а навіть найдешевші іпотечні кредити надають під 16-17%, – не є природною», — пишуть вони.

Для повноцінного розвитку кредитування реального сектору економіки під прийнятні низькі ставки, на їх думку, необхідно терміново реалізувати на рівні законодавства наступні кроки: