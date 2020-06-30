У Києві зареєстрували громадську спілку, що об’єднує торгово-промислові палати 13 країн світу

Про це йдеться у повідомленні прес-служби спілки.

Юридичними засновниками об’єднання виступили Київська торгово-промислова палата та палати Вільнюса і Кракова.

Зазначається, що членами новоствореного об’єднання стали представники торгово-промислових палат Австрії, Білорусі, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, ОАЕ.

Вони запевняють, що діяльність Клубу стане об'єднуючим початком створення співдружності регіональних торгових палат та зміцнить їх роль в розвитку міжнародного економічного і міжпалатівського співробітництва.

Громадська спілка вже має власний герб, установчі документи — Декларацію щодо подальшої діяльності, свій Статут та правління. А її керівником обрали Миколу Засульського – президента Київської торгово-промислової палати.

«Ми придали важливе значення розвитку міжрегіональній торгово-економічній співпраці. Підкреслюючи роль торгово-промислових палат у цьому процесі, ми консолідували зусилля в здійсненні економічної політики, яка буде сприяти росту підприємницькій активності, налагодженні взаємовигідних економічних зв’язків між членами палат», — зазначив він.

Завдяки громадській спілці підприємці матимуть можливості обміну досвідом між палатами країн-членів Європейського Союзу; пошуку нових шляхів сприяння потребам бізнесу; спільної участі в партнерських проектах ЄС, в тому числі освітніх програмах та підвищення кваліфікації регіонального бізнесу; залученні в регіони зарубіжних інвесторів.

«Міжнародний київський клуб партнерських палат» допомагатиме своїм членам у вивченні і впровадженні взаємного досвіду діяльності Палат в сучасних економічних умовах; удосконалюватиме механізми взаємодії з місцевими державними адміністративними органами з розвитку національного і регіонального бізнесу; розвиватиме ділові контакти, сприятиме проведенню бізнес-форумів, виставок, В2В зустрічей, круглих столів та інших форм комунікації між представниками ділових кіл своїх регіонів і країн.

Нагадаємо, ще минулого року ініціативна група торгово-промислових палат 13 країн світу, що об’єднують сотні тисяч підприємств, вирішили створити міжнародну бізнес-асоціацію. Підготовка всіх необхідних документів та реєстраційні дії спілки тривали понад рік.