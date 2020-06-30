Світовий банк призначив нового директора у справах України

Про це йдеться у повідомленні прес-служби організації, передає УНІАН.

На цій посаді Аруп Банерджі буде керувати співпрацею банку з урядами та партнерами в трьох країнах. Він очолює узгодження і впровадження кредитного портфеля, аналітичних продуктів і визначає майбутні напрямки програм.

«Аруп Банерджі буде співпрацювати з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати Групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до призначення на цю посаду Аруп Банерджі був регіональним директором Світового банку у справах країн Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою банку в країнах-членах ЄС. У минулому він також був старшим директором Світового банку та керівником Департаменту глобальної практики з питань праці, соціального захисту та пенсійних систем.

З липня 2016 року і до лютого 2020 року директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України була Сату Кахконен. У лютому 2020 року вона призначена директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тімору.

Як повідомляв БІЗНЕС, Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні $350 млн у рамках Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення на підтримку реформ, які критично важливі для економічного відновлення, також позику, що допоможе пом'якшити наслідки пандемії COVID-19.