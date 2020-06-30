За вихідні: кредит Світового банку, закриття магазинів Microsoft та мита на імпорт нафтопродуктів з РФ

Світовий банк надав кредит Україні на $350 млн

Світовий банк ухвалив рішення надати Україні $350 млн кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Про це з посиланням на прес-реліз Світового банку передає «Економічна правда».

Другий транш буде спрямований на підтримку подальшого проведення земельної реформи та збільшенням пенсійних виплат.

«Пандемія COVID-19 спричинила стрімкий економічний спад, що позначився на доходах простих українців і малого бізнесу, та створив додаткове навантаження на державний бюджет», — заявив директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Бенерджі.

Також у банку відзначають реформу газового сектору України шляхом створення незалежного оператора ГТС та прийняття закону про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Раніше повідомлялося, що 26 червня Рада директорів Світового банку розгляне можливість виділення Україні кредиту на політику розвитку для економічного відновлення (Economic Recovery DPL).

12 червня Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ — перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до $28,7 млрд доларів.

Виробники пального пропонують ввести компенсаційні мита за імпорт нафтопродуктів з РФ

До Експертної ради при Міненерго надійшло звернення вітчизняних виробників пального – «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртатнафти» — із пропозицією запровадити компенсаційні мита за імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, передає «Укрінформ».

Також у пропозиції виробників, введення квот на ввезення всіх інших нафтопродуктів, а також перегляда діючих ставок акцизного податку на пальне.

«Ключовим питанням є напрацювання комплексу рішень, які сприятимуть збалансуванню інтересів, функціонуванню ринку нафтопродуктів на основі конкуренції та захисту як інтересів внутрішнього виробника, так і економіки країни в цілому», — наголосив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Учасники ринку нафтопродуктів висловили застереження, що введення квот та мит щодо імпорту дизпалива та скрапленого газу походженням з РФ можуть призвести до антиконкурентної змови основних імпортерів, а отже, до суттєвого підвищення цін.

Раніше повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного палива та скрапленого газу із РФ.

Microsoft вирішила закрити всі свої роздрібні магазини

Компанія Microsoft повідомила про намір закрити всі свої фізичні магазини в рамках нового підходу до роздрібної торгівлі.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНІАН.

Очікується, що компанія зарезервує $450 млн, або $0,05 у розрахунку на акцію, у поточному четвертому фінансовому кварталі на списання і знецінення активів.

Компанія призупинила роботу своїх магазинів Microsoft Store в кінці березня у зв'язку з обмеженнями, введеними через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

У повідомленні Microsoft кажуть, що всі її співробітники, зайняті в сегменті роздрібної торгівлі, продовжать працювати в офісах компанії і віддалено.

«Наші продажі зросли онлайн, так як портфель продукції був перетворений в основному в цифрові пропозиції, і наша талановита команда показала успішні результати в обслуговуванні клієнтів за межами фізичних локацій», — сказав віце-президент Microsoft Corporate Девід Портер, слова якого наводяться в прес-релізі компанії.

Fitch зберегло прогноз падіння світового ВВП на рівні 4,6% у 2020 р

Міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло оцінку падіння світового ВВП у поточному році на рівні 4,6%.

Про це повідомляється в доповіді Global Economic Outlook (GEO), передає «Інтерфакс-Україна».

Це обумовлено явними доказами триваючого посилення економічної активності в останні тижні.

«Ознаки послідовних поліпшень активності стали яснішими за останній місяць, що надає впевненості у тому, що квітень став найнижчою точкою, викликаної коронавірусом рецесії. Проте, залишається високим ризик повторної появи вірусу і відновлення загальнонаціональних локдаунів, що може серйозно нашкодити очікуваному відновленню економіки», — вважає головний економіст Fitch Ratings Браян Коултон.

З минулого GEO, опублікованого в кінці травня, з'явилися більш чіткі ознаки економічного відновлення, зокрема, різко зросли роздрібні продажі в США, Великій Британії та Іспанії у минулому місяці щодо квітня, покращилася ситуація на американському ринку праці, підвищилися індекси менеджерів закупівель (PMI) у травні і червні. Щоденні дані зазначають істотне підвищення кількості відвідувань магазинів і місць відпочинку після ослаблення обмежувальних заходів, введених для обмеження поширення коронавірусної інфекції. Крім того, досить швидко відновлюється активність у будівельній галузі, наголошується в огляді Fitch.

У КНР відновлення також тривало хорошими темпами в травні. В результаті прогноз для економіки Китаю вперше за довгий час був поліпшений - до зростання на 1,2% з очікуваних у травні 0,7%.

Крім цього, були покращені оцінки для Австралії (до зниження на 2,7% з 5% раніше) і Південної Кореї (до скорочення на 0,9% з 1,2%).

ВВП Німеччини, як очікується, в поточному році впаде на 6,3% проти колишнього прогнозу 6,7% через додаткове пом'якшення податково-бюджетної політики.

Загалом для єврозони тепер передбачається скорочення економіки на 8%, а не на 8,2%.

"Ми підтвердили прогноз падіння ВВП США на 5,6% після недавнього поліпшення статданих, але, як і раніше, очікуємо скорочення в економіці в другому кварталі на 9,9% у поквартальному вираженні (на 34% в річному), а недавнє зростання кількості нових випадків захворювання коронавірусом підвищує ризики більш значного зниження", - йдеться в повідомленні Fitch.

Також аналітики агентства погіршили прогнози для економік Бразилії (до падіння на 7% з 6%), Великої Британії (до зниження на 9% проти 7,8% раніше), Мексики (скорочення на 9,1% з проти 7,4% перш ), Росії, Туреччини, ПАР і Індонезії. До того в другому кварталі падіння британського ВВП може досягти 15%.

У 2021 році Fitch припускає збільшення глобального ВВП на 4,9%.