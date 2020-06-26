На Запоріжжі державне підприємство продасть 26 літаків, щоб погасити борги

На Запоріжжі державний навчально-виробничий заклад авіаційного профілю продає на аукціоні «кукурузник» Ан-2, реактивний літак Л-29 та польський легкий спортивний літак «Вільги», щоб погасити накопичені борги.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на майданчик для продажу державного майна ДП «СЕТАМ».

Всього на аукціоні планують продати 26 авіаційних машин.

Зокрема, реактивний літак Л-29 виставили на продаж зі стартовою ціною 55,5 тис. грн, за «Вільги» просять трохи більше 400 тис. грн.

Всі літаки є власністю Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки імені маршала авіації Покришкіна», що знаходиться в селі Широке Запорізької області.

Як пояснили в Департаменті промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації, заборгованість із заробітної плати на підприємстві станом на 1 червня становила 690,5 тис. грн.

«Поряд з тим існує заборгованість по земельному податку з юридичних осіб – 1,8 млн грн, єдиному соціальному внеску – 700 тис. грн, інших податках – 700 тис. грн. Банківські рахунки Центру заблоковані, майно заарештоване виконавчою службою, всі охоронці написали заяви про звільнення з 12 травня 2020 року. Існує припис щодо відключення підприємства від електропостачання за борги», — повідомили в ОДА.

Вирішити проблему та погасити борги чиновники вирішили шляхом реалізації майна Центру. Окрім того, в департаменті заявляють про необхідність використання аеродрому у стратегічно важливих напрямках області, а також включення Центру до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації.

Довідково:

Заклад було створено з метою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу, задоволення потреб в повітряних перевезеннях пасажирів, багажу та вантажів, а також авіаційних роботах (послугах).

Державне фінансування Центру припинилось у 1994 році. Підприємство з кожним роком ставало все більш занедбаним та непридатним до експлуатації. Фінансово-господарська діяльність тут фактично відсутня.