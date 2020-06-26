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Трансормація Бізнесу

Нардепи пропонують дозволити водіям перевищувати швидкість на трасах

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У Верховній раді зареєстрували законопроект №3744, яким пропонується дозволити водіям перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає УНІАН.

Закон пропонує збільшити ліміт дозволеного перевищення швидкості на міжнародних і національних автошляхах. Очікується, що це дозволить зменшити витрати часу на проходження довгих відстаней, буде запобігати втома водіїв і знизить ризики, пов'язані з тривалим безперервним перебуванням водіїв за кермом.

Отже, на міжнародних і національних дорогах пропонується збільшити ліміт наступним чином:

  • на дороги, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку — більш ніж на 30 кілометрів на годину;
  • на дороги, які мають дві смуги для руху в одному напрямку — більш ніж на 40 кілометрів на годину;
  • на дороги, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку — більш ніж на 50 кілометрів на годину.

При цьому штрафом в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пропонують карати перевищення швидкості більш ніж на 60 кілометрів на годину на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три й більше смуги для руху в одному напрямку.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроект, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більше - 3400 гривень для тих, хто перевищив більш ніж на 50 км/год.

дороги МВС ПДР