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Трансормація Бізнесу

Перший літак з українськими туристами відправився до Албанії

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У п’ятницю, 26 червня о 7:45, з аеропорту «Київ» вилетів перший чартерний рейс з України після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту у фейсбук.

«Албанія — перша країна, яка приймає туристів з України», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що рейс здійснює літак авіакомпанії Jonika.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила, що планує з липня відновити міжнародні рейси та розширити перелік міжнародних напрямків. Про відновлення польотів до трьох українських міст також повідомила польська авіакомпанія LOT/

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