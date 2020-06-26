Херсонський морський торговельний порт передали в концесію

Міністерство інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України» ТОВ «Проектна компанія Рисоіл-Херсон» та ТОВ «Рисоіл-Херсон» 26 червня підписали договір про передачу в концесію Херсонського морського торговельного порту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Відповідно до договору, компанія-концесіонер ТОВ «Рисоіл-Херсон» інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім цього, понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

«Для самого підприємства це означає не лише стабільний подальший розвиток і робочі місця для людей, а й добробут всього міста та регіону. Завдяки модернізації порту Херсона ми створимо сприятливі умови для зростання економіки країни», — зазначив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Відповідно до договору, концесіонеру ТОВ «Рисоіл-Херсон» надається виключне право створювати, будувати і управляти Херсонським морським торговельним портом з метою його модернізації та подальшого розвитку. Період дії концесії триватиме 30 років.

Концесіонер зобов’язується:

щорічно сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн грн з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера;

протягом перших 3,5 років з дати закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт щонайменше 216 млн грн, а протягом перших 10 років – ще додатково щонайменше 62 млн грн (у цінах 2019 року);

забезпечити обсяги перевалки вантажів порту у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн;

здійснити внесок у розвиток місцевої інфраструктури щонайменше 18 млн грн, у тому числі, забезпечити співфінансування капремонту дорожнього покриття вулиць на шляху до порту та нового майданчика для стоянки вантажівок за межами міста;

сприяти збільшенню до 80% частки вантажів, що прямують до порту з використанням залізничного, внутрішнього водного та інших видів транспорту, крім автомобільного;

забезпечити безперервну діяльність порту;

перевести всіх працівників Херсонського морського порту та частину працівників Адміністрації морських портів України, не допускаючи їх звільнення за своєї ініціативи чи ініціативи уповноваженого ними органу протягом 10 років з моменту прийняття концесіонером на роботу;

не допускати зниження заробітної плати працівників протягом перших 3-х років з моменту прийняття їх концесіонером на роботу, підвищуючи рівень ЗП відповідно до законодавства та з урахуванням Галузевої угоди;

дотримуватися необхідних вимог природоохоронного законодавства та виконувати заходи щодо охорони навколишнього природного середовища тощо.

За словами Владислава Криклія, Міністерство також продовжує активну роботу щодо концесії важливих об’єктів дорожнього будівництва, аеропортів та залізничних вокзалів. Пріоритетним напрямом залишається державно-приватне партнерство.

За словами Владислава Криклія, Мінінфраструктури планувало підписати концесійні договори портів «Ольвія» та Херсон в один день, але карантин вніс свої корективи. Проте, договір про концесію порту «Ольвія» буде підписано найближчим часом. А наступним концесійним проектом, який зараз активно готується, стане Чорноморський морський торговельний порт.

Зазначавється, що підтримку Міністерству інфраструктури України в підготовці та проведенні концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія надавали IFC та ЄБРР. У рамках співпраці, IFC розробила концесійну угоду та критерії участі в тендері відповідно до міжнародних стандартів та найкращих практик реалізації схожих проектів. Також додатково до проекту концесії морського порту «Ольвія», IFC вже розробляє кілька пілотних концесійних проектів для мобілізації інвестицій приватного сектору в дороги, аеропорти, залізницю та енергетику, а також у сектор охорони здоров’я.

Довідково:

ТОВ «Рисоіл-Херсон» — це консорціум у складі ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс», що входить до групи компаній Georgian Іndustrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія).

Georgian Іndustrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями Risoil Terminal, «Рисоіл-Південь», «Роздільнянський елеватор» та «Морський технічний центр».

Фото з сайту «Порти України»