Головою наглядової ради «Укрнафти» став Микола Гавриленко

Про це йдеться у повідомленні департаменту з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, відповідне рішення члени наглядової ради ухвалили на засіданні 25 червня 2020 року.

«Повноваження, які отримав Микола Гавриленко, свідчать про довіру незалежних директорів і представників акціонерів до його компетенцій та досвіду. Ми очікуємо, що наглядова рада зосередиться для оздоровленні «Укрнафти» та врегулюванні проблемних питань щодо спірних обсягів газу та накопичений податковий борг», — прокоментував обрання голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Генеральний директор АТ «Укртранснафта» Микола Гавриленко з січня 2019 року очолює дивізіон «Нафта», що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи Групи «Нафтогаз». З 10 червня 2020 року Гавриленко є представником «Нафтогазу» в наглядовій раді «Укрнафти».

Нагадаємо, 10 червня «Нафтогаз України» відкликав Юрія Вітренка з позиції представника у наглядовій раді «Укрнафти». Він також очолював наглядову раду. Новим представником «Нафтогазу» в наглядовій раді «Укрнафти» став Микола Гавриленко.