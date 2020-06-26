Перший в Україні аукціон своп процентної ставки проведуть 2 липня

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що це новий інструмент, який Національний банк запроваджує вперше. Він дає можливість банкам хеджувати, тобто зменшувати, їхні процентні ризики, і це додасть їм стимулів для пожвавлення інвестицій та довгострокового кредитування.

Загальний обсяг аукціону складе 2 млрд грн.

«Цей аукціон ціновий. З точки зору економічного змісту операції аукціон можна представити наступним чином: банк надає заявку на «отримання» певної суми умовного кредиту під певну фіксовану процентну ставку. Якщо заявка буде задоволена, тоді банк «надає» Національному банку аналогічну суму умовного кредиту, але під плаваючу відсоткову ставку, яка розраховується на основі Українського індексу міжбанківських ставок овернайт UONIA і, відповідно, відображає ринкові умови. Обидва умовні кредити мають не лише однакові суми, а й однакові дати погашення та дати сплати процентів. В обумовлений строк відбуваються розрахунки сторін з обрахунку різниці процентних платежів», — пояснюють в НБУ.

За інформацією прес-служби, своп процентної ставки дозволить банкам зафіксувати ставку за кредитами на довгий період на одному рівні і «застрахувати» їх від змін вартості ресурсів. Це, зі свого боку, сприятиме розгортанню довгострокового кредитування у гривні.

Повідомляється, що заявку на участь в аукціоні банки можуть подати до 12:00 2 липня через функціонал FX Trading торговельної системи Refinitiv чи функціонал IB Chat системи Bloomberg. Результати аукціону стануть відомі того ж дня о 17:00.

Мінімальна сума заявки банку – 10 млн грн. Один банк може подати не більше 5 заявок.

Детальніше про процентні свопи можна дізнатися у розділі «Грошовий ринок» на сайті НБУ.