МАУ заявили про відновлення міжнародних польотів. Польська LOT теж відновлює сполучення з Україною

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) має намір з липня відновити міжнародні рейси та розширити перелік міжнародних напрямків.

Про це з посиланням на прес-службу авіакомпанії повідомляє сайт finance.ua.

Зазначається, що вже з 1 липня авіакомпанія здійснювати рейси Київ—Стамбул (п’ятниця та неділя), Одеса-Стамбул (щосуботи), Київ—Тель-Авів (четвер та неділя) та Одеса—Тель-Авів (щонеділі).

Також плануються щотижневі рейси з Києва до Амстердама (вівторок та субота) та Парижа (середа та неділя).

У другій половині місяця з’являться рейси з Києва до Стамбула та Тель-Авіва, які здійснюватимуться щовівторка, а щосереди та щосуботи літаки МАУ літатимуть в Дубай.

Також зазначається, що з 1 липня у МАУ з’являться рейси з Києва до Тбілісі, Ларнаки, Афін, Лондона та Торонто.

Крім того, кожної п’ятниці авіакомпанія здійснюватиме внутрішні необоротні рейси з Києва в Одесу, Львів та Херсон. У столицю літаки будуть повертатися щонеділі.

У серпні авіакомпанія планує збільшити кількість рейсів за напрямком Київ–Одеса.

Також здійснюватимуться регулярні міжнародні рейси з частотою 2-3 рази на тиждень за напрямками: Стамбул, Тель-Авів, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбілісі, Батумі, Ларнака, Афіни, Лондон, Ніцца, Рим, Неаполь, Баку, Берлін, Мілан, Мюнхен, Прага, Єреван, Мадрид, Відень, Барселона, Кишинів та періодичні рейси до Торонто.

За інформацією «Польського радіо», польська авіакомпанія LOT також відновить польоти до трьох українських міст. Згідно з заявою авіакомпанії, до кінця серпня рейси LOT охоплять майже 70 напрямків, серед яких Київ, Львів та Одеса.