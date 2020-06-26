Укрзалізниця прийматиме регулярні контейнерні поїзди з КНР

Контейнерні поїзди між Китаєм та Україною вже найближчим часом можуть стати регулярними. Укрзалізниця готова приймати щомісяця 5 і більше таких поїздів.

Про це йшлося під час чергового засідання робочої групи з питань розвитку інтермодальних перевезень територією України, передає прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що інтермодальні перевезення мають тенденцію до постійного зростання. Зацікавленість учасників ринку таких послуг в маршрутизації (укрупненні потоків) контейнерних перевезень дозволяє 60% контейнерів перевозити у складі контейнерних поїздів.

Тому під час засідання з учасниками ринку обговорили питання, які стосуються інфраструктурного розвитку системи контейнерних перевезень, розгалуження мережі терміналів, створення супутніх процесу перевезення послуг, ціноутворення на такі перевезення.

«За 5 місяців 2020 року перевезено 185545 ДФЕ. Частка контейнерних перевезень у загальному обсязі перевезень вантажів залізничним транспортом становить 2,3 %, тоді як за відповідний період 2019 року становила 1,77%. Це ставить перед учасниками транспортного ринку інтермодальних перевезень нові вимоги. Зокрема, необхідність розвитку інфраструктури та подальшого розвитку мережі термінальних комплексів», — сказано у повідомленні.

Учасники засідання домовились розглянути питання державно-приватного партнерства з розбудови мережі терміналів на умовах концесії, обговорити пропозиції щодо перспективних місць розташування терміналів, а також внести пропозицій до проекту Закону «Про мультимодальні перевезення», які стосуються задіяння автомобільного транспорту в мультимодальних перевезеннях для забезпечення last mile.

Крім того, повідомляється, що 16 червня з Китаю відправлено другий контейнерний поїзд призначенням на станцію Київ-Ліски. Крім нього, на червень заплановано ще два поїзди з КНР. АТ «Укрзалізниця» забезпечує всі необхідні умови для безперешкодного слідування поїздів територією України за мінімально короткий термін.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, перший контейнерний поїзд з Китаю прибув на станцію Київ-Ліски 8 червня 2020 року.