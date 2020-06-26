Укрлегпром просить зустрічі з прем’єром: українські ЗІЗ досі не дозволяють експортувати і не купують у МОЗ

Українські виробники засобів індивідуального захисту звернулися до уряду з вимогою провести зустріч з профільними відомствами та за її результатами збільшити обсяг закупівель протиепідемічних товарів у національних виробників.

Про це йдеться у листі асоціації «Укрлегпром» до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У листі зазначається, що українська легка промисловість досі загнана у глухий кут. З одного боку, виробникам ЗІЗ заборонено експортувати свою продукцію за кордон, де на неї є значний попит, з іншого — за 4 місяці перемовин уряд так і не здійснює закупівель ЗІЗ для медиків у вітчизняних виробників.

«Міністерством охорони здоров’я не розроблено реальну номенклатуру потреб у засобах індивідуального захисту різних рівнів та технічних умов, відсутні випробувальні лабораторії (але імпорт можна реалізовувати без випробувань), мито на ввезення двох кодів сировини для ЗІЗ не скасовано, хоча досі діють тимчасово запроваджені пільги на імпорт готових ЗІЗ. Загалом, галузь, яка спроможна виробляти більшість ЗІЗ в Україні та могла б стати рушійною силою економіки під час кризи, загнана у глухий кут», — сказано у листі.

Водночас, зазначається, що Міністерству охорони здоров’я виділено зі стабілізаційного фонду держбюджету більше 3 млрд грн на забезпечення засобами захисту для медиків та обладнання для лікарень. Також 25 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак порушив питання формування держрезерву, серед іншого – і засобів індивідуального захисту. Запас має бути розрахований не менш як на тримісячні потреби.

«Згідно з оприлюдненими даними, місячна потреба складає понад 4,3 млн.штук захисного одягу лише для медичної сфери. Це ж значний обсяг для завантаження виробничих потужностей і людських ресурсів у реальному секторі під час тотального спаду попиту на інші товари! І можливість примножити кошти платників податків у держбюджеті», — зазначають автори листа.

У зв’язку з цим Асоціація «Укрлегпром» наполягає на тому, щоб Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно з МОЗ чітко визначили номенклатуру захисного одягу з різними ступенями захисту відповідно до вимог безпекових рівнів працівників у різних умовах, – з яких повинен бути сформований держрезерв, фахового сформували технічне завдання для захисного одягу з урахуванням потреб різних ланок медичних працівників та терміново збільшили обсяг закупівель ЗІЗ у національних виробників.

З даною метою, Асоціація «Укрлегпром» пропонує провести нараду під головуванням прем’єр-міністра України із залученням виробників, головного санітарного лікаря України, керівників МОЗу, Мінекономрозвитку, Держмитслужби, НААУ, ДП «Медичні закупівлі», науковців-вірусологів НАМН України, медзакладів, випробувальних лабораторій, виробників, технологів та інших заінтересованих сторін.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, українські виробники засобів індивідуального захисту просили профільні міністерства визначити, коли в Україні з'являться сертифікаційні лабораторії, і де зараз можна контролювати відповідність якості медичної продукції.

Крім того, вони просили зняти обмеження на експорт товарів протиепідемічного призначення, введені Кабінетом міністрів 11 березня, через те, що вони не можуть реалізовувати свою продукцію на ринки іноземних держав і при цьому, не отримують замовлень від МОЗ України.

15 травня Міністерство охорони здоров’я звернулося до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Академії наук України з проханням провести необхідні процедури щодо акредитації та сертифікації виробників засобів індивідуального захисту.

10 червня під час робочої поїздки у Чернігівську область представники легкої промисловості просили президента України Володимира Зеленського вирішити ситуацію, що склалася, зберегти галузь і робочі місця. Тоді Зеленський пообіцяв проконтролювати, щоб ДП «Медичні закупівлі України» розпочало закупівлю засобів індивідуального захисту в українських виробників.