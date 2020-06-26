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Сб., черв.
Трансормація Бізнесу

МВФ назвав два фактори, що поглиблюють падіння ВВП в Україні

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Прогноз падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2020 році на 8,2% пояснюється слабким запасом накопичень українських домогосподарств й обмеженою фіскальною підтримкою економіки.

Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час онлайн-конференції Business Outlook: Crisis Management Lessons, передає «Інтерфакс-Україна».

«Є два чинники, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший — в українських домогосподарств немає таких (...) грошових буферів, як в інших країнах», — зазначив він.

Люнгман пояснив, що рівень споживання впав дуже сильно і падатиме в подальшому ще більше, якщо немає запасу грошових накопичень.

Представник МВФ додав, що ще одним чинником є обмежена фіскальна підтримка економіки через фіскальне і податкове поле.

Він уточнив, що порівняно з іншими країнами Україна перебуває десь посередині за рівнем підтримки, що надається економіці в цій кризі, яка водночас обмежується фіскальним простором та фінансовою нестабільністю.

Люнгман також зазначив, що дуже складно прогнозувати подальший розвиток, доки не винайдуть вакцини проти COVID-19.

Як повідомлялося, МВФ на початку червня погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 8,2% із 7,7% у його квітневому Всесвітньому економічному прогнозі. Фонд також знизив прогноз відновлення української економіки у 2021 році із 3,6% до 1,1% з прискоренням до 3% у 2022 році.

Очікування МВФ значно гірші, ніж уряду, Нацбанку України (4,8-5% падіння цього року) й інших організацій, зокрема Світового банку, який прогнозує цього року спад лише на 3,5%.

ВВП України Міжнародний валютний фонд прогноз МВФ