Е-резидентсво: Кабмін дозволив іноземцям дистанційно започатковувати та вести бізнес в Україні

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, е-резидентство надає особливий статус іноземному громадянину в Україні та відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг і укладання цивільно-правових угод, а також надає йому можливість дистанційно засновувати та провадити бізнес в Україні.

Експеримент із реалізації та запровадження даного проекту запрацює в Україні з 1 липня 2020 року.

«Е-резидентство – один з унікальних проектів Мінцифри, що може зробити Україну потужним Східноєвропейським ІТ-хабом. Завдяки е-резидентству вже в найближчому майбутньому наша країна стане привабливою для ведення бізнесу іноземцями – насамперед ІТ-спеціалістами», – наголосив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що проект створюється для представників креативної індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг. Завдяки е-резидентству іноземці отримуватимуть онлайн:

український кваліфікований електронний підпис;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку;

спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні.

Згідно з постановою, міністерство цифрової трансформації впродовж двох місяців має подати Кабінетові міністрів України пропозиції щодо прийняття актів, необхідних для запровадження експерименту та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови. Протягом трьох місяців – визначити перелік держав для запровадження експерименту та забезпечити створення та функціонування системи «Е–резидент», що стане частиною порталу Дія.

Також, для реалізації проекту, МВД, МЗС, Мін’юст, Мінфін, Державна податкова служба, ДССЗІ, Державна служба фінансового моніторингу протягом місяця мають забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актів, створення організаційних, технічних та кадрових умов, необхідних для виконання функцій, покладених затвердженим цією постановою Порядком.

У Мінцифри передбачають, що першими е-резидентами стануть іноземні ІТ-спеціалісти, що працюють на українські компанії, а також спеціалісти з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку.