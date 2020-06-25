Антикризові заходи уряду через підміну понять призведуть до ще більшого занепаду туризму

Представники туристичної галузі звернулися до президента України Володимира Зеленського, уряду та профільних комітетів Верховної Ради з вимогою створити антикризовий комітет за участю туроператорів, і сприяти дзеркальному відкриттю кордонів з іншими країнами.

Про це з посиланням на прес-службу Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно зі зверненням, туроператори вимагають проведення переговорів міністерства закордонних справ із країнами, які відкрили кордони для інших країн, виключаючи Україну, а також введення дзеркального й одночасного відкриття кордонів із ними.

Представники галузі наполягають, що в'їзний і виїзний туризм мають отримувати рівну підтримку від держави.

«Призначте професіоналів, які розумітимуть різницю між в'їзним, виїзним і внутрішнім туризмом. Це поняття, які не можуть бути взаємозамінними. Чому сьогодні антикризові кроки подаються у форматі заміни виїзного туризму в'їзним? Це не вихід із кризи для галузі, а тільки підміна понять, яка призведе до ще більш сильного занепаду», — зазначено в тексті звернення.

За даними туроператорів, в галузі працюють понад 250 тис. осіб, і під час карантину тисячі втратили роботу. Крім того, туристичні компанії зазнають збитків через штрафні санкції під час повернення сплачених і не використаних турів. При цьому представники галузі наголосили, що не вимагають фінансових дотацій або забезпечення робочими місцями.

Зазначається, що звернення підготували представники туристичної галузі разом з Антикризовою радою громадських організацій та УСПП.