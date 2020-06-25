Недобудовами «Аркади» займеться Міжвідомча комісія при Кабміні

36 народних депутатів України направили колективне депутатське звернення Прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо створення Міжвідомчої комісії при Кабінеті міністрів України для вирішення проблем інвесторів зупиненого будівництва житлових об’єктів, управителем фондів фінансування яких є АТ АКТ «Аркада».

Про це повідомили у прес-службі народної депутатки України Олени Шуляк, яка виступила ініціатором звернення.

Підставою для цього стало колективне звернення 11 тисяч інвесторів Фондів фінансування будівництва виду А, управителем яких є АТ АКБ «Аркада».

За словами Олени Шуляк, вже понад 2 роки управителем АТ АКБ «Аркада» повністю зупинено фінансування та будівництво 39 житлових 25-ти поверхових будинків (в різній стадії готовності, від 1% до 99%), 5 дошкільних навчальних закладів, 5 шкіл, 3 наземних паркінгів, пожежного депо, а також інших об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури, що знаходяться в Дарницькому та Голосіївському районах міста Києва. У зоні ризику опинилися понад 30 тисяч громадян України та іноземних держав.

«Наразі існує кілька проблем, що спричинили критичну ситуацію з інвесторами житла «Аркади». Без невідкладного втручання в розв’язання проблем інвесторів Україна може отримати нову кризу на ринку житлового будівництва, яка може досягнути масштабів Еліта-Центр. Якогось очевидного чи простого вирішення ця ситуація не має, оскільки наразі ми не володіємо достовірною та перевіреною інформацією щодо причин виникнення кризи з об’єктами «Аркади». Головним завданням майбутньої Міжвідомчої комісії саме й мусить стати детальне вивчення ситуації та напрацювання реальних шляхів вирішення з врахуванням інтересів, в першу чергу, громадян, які інвестували кошти в житло», — зазначила народна депутатка.

На її думку, також одним із завдань Міжвідомчої комісії має стати напрацювання механізмів для уникнення схожих ситуацій у майбутньому.

«Очевидно, що в ситуації, що склалася з інвесторами об’єктів «Аркади», важко дати однозначну правову оцінку чи знайти винуватих. Адже сам ринок не дає жодних гарантій покупцям-інвесторам житла, що їхній будинок буде добудований і вчасно. Проте і народні депутати, і представники уряду мають зробити все, щоб розв’язати проблему інвесторів об’єктів «Аркади», адже в іншому випадку на ринок будівництва житла з високою вірогідністю чекає величезна криза за принципом доміно», — підкреслила Шуляк.

Також народна депутатка вважає, що зараз вкрай важливо в найкоротший термін прийняти закон про захист інвесторів, який би з одного боку, надав їм статус покупців нерухомості, а з іншого — унеможливив появу довгобудів і прибрав з ринку несумлінних забудовників.

«Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку зараз напрацьовує законопроект про захист прав інвесторів-покупців житла. Згідно із запропонованим документом, об’єкт незавершеного будівництва має стати окремим об’єктом цивільного права, продаж квартир має вестися лише після державної реєстрації права власності на незавершений об’єкт будівництва, аби інвестор став власником кватири, що будується та мав усі правові можливості у разі необхідності відстоювати свої інтереси», — підсумувала вона.