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25
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

Фріланс на карантині: збільшення кількості замовлень та плюс 44% нових виконавців за тиждень

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Під час карантину ринок українського фрілансу спочатку зменшив оберти, але потім піднявся до рекордних показників.

Про це свідчать результати дослідження української фріланс-платформи Freelancehunt, передає «Економічна правда».

«Загальна картина на українському ринку фрілансу цієї весни була мінливою. У березні і квітні показники найбільше «просіли». Сукупний бюджет всіх проектів на платформі Freelancehunt в ці два місяці склав по 28 млн грн, що можна порівняти з післясвятковим січнем. Втім, вже травень стабілізував ситуацію і показав впевнене зростання, додавши за місяць 5 млн до бюджетів», — йдеться у повідомленні.

Порівнюючи кількість замовлень за місяцями, можна побачити, що їх обсяг зменшився незначно. У березні кількість проектів скоротилося на 10%, але вже квітень повернув все на свої місця.

«Травень не тільки продемонстрував зростання в усіх відношеннях, але і дозволив зафіксувати абсолютний рекорд. Якщо в середньому на сервісі за тиждень публікується 3600-3800 проектів, то в травні цей показник зріс до 4200-4300 замовлень», — додають у компанії.

При цьому, динамічний приріст спостерігався також з боку самих фрілансерів. Пік активності припав на перші тижні карантину. Так, з 16 по 22 березня на сервісі був відзначений стрибок нових реєстрацій. По відношенню до аналогічного періоду в лютому приріст склав 43,8%.

ринок праці карантин фріланс