ЄБА закликає уряд ще на два роки продовжити підтримку виробників «зеленої» енергії

Європейська Бізнес Асоціації закликає уряд продовжити підтримку виробників енергії з ВДЕ, що вже отримали «зелений» тариф, ще на 2 роки та закріпити строки погашення поточної заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед ними.

Про це повідомили у прес-службі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Зокрема, зазначається, що Асоціація закликає профільний Комітет ВРУ підтримати проект Закону №3658, згідно з яким інвестори отримають повернення до вчасних розрахунків з боку держави, а частка чистої енергетики буде зростати.

За словами компаній-членів Асоціації, вони розуміють критичність ситуації, що склалася у секторі ВДЕ, через явні дефекти електроенергетичного ринку України, які потребують негайного вирішення, а також з огляду на зростаючий об’єм неплатежів інвесторам за вироблену електроенергію, накопичені борги підприємствам. Тому Асоціація підтримує необхідність прийняття законодавства щодо зміни умов підтримки виробників.

«Водночас, на думку компаній-членів Асоціації, до положень проекту Закону необхідно включити рішення щодо продовження строку дії підтримки для виробників, що вже отримали «зелений» тариф строком на 2 роки, а також закріпити строки погашення поточної заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками, що було передбачено Меморандумом», — сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект №3658 щодо зміни підтримки виробників з відновлюваних джерел енергії. Його було розроблено на виконання основних положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом та інвесторами і виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів. Це, зокрема, передбачає їх зменшення: для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію, на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру, – на 7,5%.

Зі свого боку українська влада зобов’язується вживати необхідних заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашення заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Також влада буде визначити і затверджувати річні квоти підтримки «зеленої» енергетики та забезпечувати проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Також повідомлялося, що учасники ринку вважають, що держава могла б знайти багато творчих рішень для розв’язання цього питання, замість того, щоб позбавляти виробників частини їх прибутку.

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