Нардепи зареєстрували законопроект про локалізацію у сфері машинобудування

Народні депутати України хочуть виділити чотири основні підгалузі машинобудування, для яких буде запропоновано локалізацію на рівні 25-40%.

Відповідний законопроект №3739 опублікований на сайті Верховної Ради.

Автори законопроекту — 37 народних депутатів із різних фракцій і груп на чолі з Дмитром Наталухою, Дмитром Кисилевським та Роксоланою Підласою.

Законопроектом, зокрема, виділяють такі основні підгалузі машинобудування, як залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна і спецтехніка, енергетичне машинобудування. Для них і пропонує локалізація на рівні 25-40%.

Після набрання законом чинності автори прогнозують протягом наступних 3-5 років зростання ВВП на 3,9% і створення більш ніж 62 тис нових робочих місць.

Крім того, автори пропонують створити ринок тим інвесторам, які інвестують у виробництво в Україні.

«Хочеш отримати контракт, оплачений грошима українських громадян, — розмісти або локалізуй виробництво в Україні. Створи роботу для українських громадян і заплати податки в бюджет українського міста», — заявив один з авторів законопроекту Дмитро Кисилевський.

За словами нардепа, Україна перетворюється на економічну колонію, яка експортує все більше сировини і нарощує імпорт високотехнологічної продукції. Міжнародний досвід свідчить протилежне — країни мінімізують імпорт та захищають свого виробника. Так в США та ЄС рівень проникнення імпорту в публічну закупівлі не перевищує 5%, в той час як в України — до 50%.

Депутат пояснює, що в розвинених країнах вже давно прийняті відповідні закони, які захищають своїх виробників. В Америці це Buy American Act, в ЄС - директива 2014/25/ЄС, дозволяючи замовнику відхилити тендерну пропозицію по деяким галузям, якщо частка європейської складової менша 50%.

«На жаль, наша країна не має можливості «залити грошима» свою економіку, як це зробили США, ЄС та Китай. Але ми ще можемо вимагати, щоб товари, які купує держава, були частково або повністю вироблені в Україні», — підкреслює народний депутат.

Також передбачається, що локалізація буде кваліфікаційним критерієм для участі в закупівлях.

Як повідомлялося раніше, Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій «локалізація» для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

Після оголошення цієї пропозиції «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проект постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критерію локалізації в закупівлях машинобудування.