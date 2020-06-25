Єврокомісія схвалила виділення 9 млрд євро фіндопомоги для концерну Lufthansa

Про це з посиланням на заяву віцепрезидентки Єврокомісії Маргрете Вестагер повідомляє видання DW.

Пізніше цього ж дня акціонери Lufthansa мають проголосувати за схвалення цієї допомоги в обмін на взяття на себе низки зобов'язань.

30 травня правління Lufthansa оголосило, що прийняло умови Єврокомісії, на яких німецький уряд може виділити авіакомпанії пакет фінансової допомоги на суму у дев'ять мільярдів євро.

За домовленістю, Lufthansa зобов'язується поступитися конкурентам в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена максимум чотирма місцями стоянки та максимум 24-ма злітними і посадковими слотами.

Раніше у наглядовій раді Lufthansa заявили, що розглядали можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявляли у концерні.