Баг репорт: 9 проблем української IT-сфери

Владислав Савченко

Міленіали проти іксерів: активність поколінь на…

Юлія Дрожжина

Безпечний режим: як IT-сфері вистояти в…

Володимир Прокопчук

Безкоштовні гектари: дилема синиці і журавля

Сергій Головко

Підтримка споживача: У рецесію першочергово треба…

Юрій Шикота

Повітряні млини: чому не варто воювати…

Олег Грамотенко

Штурман фінансів: чому роль CFO посилюється…

Дмитро Алєєв

Освітня форма: П'ять трендів ринку бізнес-освіти…

Алевтина Кудінова

Подушка безпеки: переваги фонду гарантування кредитів…

Богдан Яськів

25
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

Єврокомісія схвалила виділення 9 млрд євро фіндопомоги для концерну Lufthansa

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Європейська Комісія схвалила пакет, запропонований німецьким урядом для порятунку авіаційноого концерну Lufthansa.

Про це з посиланням на заяву віцепрезидентки Єврокомісії Маргрете Вестагер повідомляє видання DW.

Пізніше цього ж дня акціонери Lufthansa мають проголосувати за схвалення цієї допомоги в обмін на взяття на себе низки зобов'язань.

30 травня правління Lufthansa оголосило, що прийняло умови Єврокомісії, на яких німецький уряд може виділити авіакомпанії пакет фінансової допомоги на суму у дев'ять мільярдів євро.

За домовленістю, Lufthansa зобов'язується поступитися конкурентам в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена максимум чотирма місцями стоянки та максимум 24-ма злітними і посадковими слотами.

Раніше у наглядовій раді Lufthansa заявили, що розглядали можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявляли у концерні.

допомога авіакомпанія Німеччина коронавірус Єврокомісія карантин