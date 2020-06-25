Бізнес, що планує працювати на експорт, має почати з реєстрації юрособи за кордоном — думка

Український бізнес, який планує вийти на міжнародні ринки, має почати з реєстрації юридичної особи в іншій країні.

Таку думку під час двадцять восьмої зустрічі онлайн-марафону «БрейнШторм марафон» висловив власник компанії ChemElements Ілля Леоненко.

За його словами, з власного досвіду він може назвати щонайменше три причини, чому це варто зробити.

По-перше, юридична особа на європейському ринку – це інструмент для роботи з європейськими клієнтами, інструмент довіри.

«Коли ви присутні там, клієнтам набагато зрозуміліше та комфортніше і робити замовлення і платити. Бо коли ви говорите від імені Черкас, навіть не Києва чи Львова, для них це складно. Виникає купа питань з документами, інвойсами і так далі. Тому реєстрація юридичної особи нам дуже допомогло, адже, якщо клієнту зручно, комфортно, значить ми все робимо правильно», — говорить Ілля Леоненко.

Крім того, для європейського замовника це менші ризики. І, якщо навіть виникнуть якісь питання, то вони будуть вирішуватися у їх правовому полі, там, де комфортно клієнту.

«Просто спробуйте поставити себе на місце німецького покупця, і ви зрозумієте, що так вам було б набагато зручніше працювати», — пояснює він.

Другий момент, за словами Леоненка, стратегічний. Це доступ до європейських фінансових ресурсів. Але потрібно розуміти: якщо ви відкрили юридичну особу сьогодні, європейські банки не будуть з вами розмовляти щонайменше протягом трьох років. Компанія спершу має достатньо попрацювати, показати, що це реальний бізнес, у якого є прибуток.

«На власному прикладі можу розповісти. У квітні, рівно через три роки і три місяці після реєстрації нашої юридичної особи у Гамбургу, мені зателефонував представник німецького банку і запропонував популярну серед європейського бізнесу банківську послугу з торгового фінансування – щоб ми могли давати більшу відстрочку нашим клієнтам і отримувати гроші відразу. Розповів про цей механізм, і я його запитав, яка процентна ставка. Він відповів, що 11% річних», — говорить Леоненко.

Третя причина полягає у тому, що ви починаєте працювати у системі вашого клієнта і краще його розумієте.

«Це колосальний досвід, це те, що зробить вас кращими. Якщо ви дійсно хочете освоїти зарубіжні ринки, але не розумієте як вести бізнес, скажімо, у європейських країнах, то про який міжнародний бізнес можна говорити», — вважає Ілля Леоненко.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: