МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки у 2020 році

Вплив пандемії коронавірусу на світову економіку виявився гіршим, ніж очікувалося у квітні цього року, тож зараз прогнозується, що глобальне зростання в 2020 році впаде до «мінус» 4,9%, хоча раніше передбачалося до «мінус» 3%.

Про це під час брифінгу заявила головний економіст Міжнародного валютного фонду, директор Департаменту досліджень Гіта Гопінат, повідомляє «Укрінформ».

«У порівнянні з нашою квітневою доповіддю «Перспективи розвитку світової економіки» зараз ми прогнозуємо глибшу рецесію у 2020 році і більш повільне зростання в 2021-му. Так, глобальне зростання прогнозується на рівні мінус 4,9% до кінця 2020 року, що на 1,9% пункту нижче, ніж передбачалося у квітні 2020 року», — зауважила Гопінат.

Стосовно перспектив на 2021 рік, проноз МВФ також погіршився: наразі очікується позитивна динаміка до «плюс» 5,4% — у порівнянні з 5,8%, прогнозованими понад два місяці тому.

При цьому головний економіст Фонду підкреслила, що наразі до поновлення економіки приступили близько 75% країн.

«Однак в умовах відсутності медичного рішення (у відповідь на пандемію – ред.) потужність цього відновлення залишається дуже невизначеною, а вплив на сектори економіки та країни – достатньо нерівним», — зауважила Гопінат.

Тим часом, за її словами, у деяких інших країнах, особливо з ринками, що розвиваються, пандемія посилюється, що лише посилює невизначеність.

Водночас особливо вказується на негативний вплив пандемії, спричинений сім'ям з низьким рівнем доходу, що ставить під загрозу зусилля зі зниження крайньої бідності у світі з часів 1990-х років.

Як підкреслюється в самій доповіді «Перспективи розвитку світової економіки», оновлений варіант якої вийшов у середу, базовий прогноз спирається на ключові передбачення наслідків пандемії і може бути змінений.