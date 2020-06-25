Офіційні джерела опублікували результати засідання Міжвідомчої торгової комісії, яке не проводилося

Засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в понеділок, 22 червня не проводилося, хоча її членам в обхід процедури намагалися дати на підпис протокол про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного палива та скрапленого газу походженням з РФ.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

«Засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 22 червня не проводилося. Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в країні, рішення приймаються в робочому порядку і будуть оприлюднені відповідно до чинного законодавства», — повідомила прес-служба Мінекономіки у відповідь на запит УНІАН.

Попри це 24 червня на офіційному сайті «Урядовий кур'єр» було опубліковано повідомлення, що засідання комісії все-таки відбулося 22 червня і зазначається, що члени комісії ухвалили рішення не вводити квоти на імпорт в Україну мінеральних добрив.

При цьому, жодного слова не сказано про ключове питання порядку денного цього засідання — розслідування щодо імпорту з Росії нафтопродуктів.

Член комісії, держуповноважений Антимонопольного комітету Сергій Тищик повідомив виданню, що заступник міністра економіки Тарас Качка 22 червня в обхід процедури розвозив членам комісії на підпис проекти рішення.

«Засідання було, по суті, віртуальним. Заступник голови Тарас Качка приїхав до нас з паперами, ми свої підписи поставили, він поїхав далі по інших членах комісії», — сказав Тищик, який проголосував проти рішення.

Попри те, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є колегіальним органом, за словами Тищика, члени комісії не отримали можливість спільно обговорити виставлені на голосування питання і дізнатися про фінальне рішення.

«Документи по цій комісії розіслали всім, і кожен член комісії мав можливість вивчити і висловити свою позицію. Ми, як Антимонопольний, свою позицію висловили по кожному питанню. Результуючі голосування я не бачив, хотілося б побачити», — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, окрім вирішення питання про квоти на імпорт мінеральних добрив, 22 червня на засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі мали розглянути скаргу ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» щодо порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації, звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про результати проведення антисубсидійної процедури щодо імпорту в Україну цих продуктів походженням з Російської Федерації.

Згідно з проектом рішення, який є у розпорядженні УНІАНу, комісія планувала відмовитися від проведення розслідування, відкривши дорогу російським нафтопродуктам на український паливний ринок.

Раніше повідомлялося, що за результатами того ж засідання Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив, незалежно від країни походження та експорту, і вирішила не застосовувати квоти на їх поставку в Україну.