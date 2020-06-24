Цьогоріч ВВП може впасти на 5,3%, а курс долар зрости до 28,1 грн — прогноз KSE

У 2020 році падіння ВВП може скласти 5,3%, інфляція пришвидшиться до 5,5-5,7% у річному вимірі, курс гривні до долара США складатиме 27,9-28,1.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі ключових економічних показників, який підготувала Київська школа економіки (KSE) у своєму новому регулярному продукті «Макроекономічний Радар».

За словами аналітиків, останні місяці прогнози економічної активності традиційно погіршуються на тлі переоцінки ефектів пандемії та впроваджених карантинних обмежень. Нещодавно майже синхронно свої оновлені прогнози опублікували МВФ і Світовий банк, з кардинально різними позиціями. Прогноз МВФ – падіння ВВП цього року до 8.2% і зростання на 1.1% наступного року. Прогноз Світового банку – падіння 3.5% і зростання 3.0% відповідно.

«Якщо прогноз першого можна вважати скоріше стресовим сценарієм, то оптимізм останнього важко пояснити. Натомість очікування щодо показників платіжного балансу, обмінного курсу та інфляції поступово покращуються. Це саме стосується і прогнозів зниження облікової ставки, але ці прогнози уже традиційно відстають від рішень НБУ», — йдеться у повідомленні аналітиків KSE.

Прогнози ключових макроекономічних показників України

Вони зазначають, що макроекономічна ситуація в Україні відносно стабільна. Інфляція низька, зовнішньоекономічні баланси покращуються, бюджетний дефіцит – у рамках прийнятного, зважаючи на ситуацію з кризою через пандемію COVID-19.

«Реалізація кризових сценаріїв у фінансовому секторів (масштабний відплив капіталу, різка девальвація, проблеми у банківській системі) можлива лише за умови політичної кризи або різкого погіршення показників економічної активності», — пишуть економісти.

Вони вважають, що політична криза може бути викликана саме політичною боротьбою або різкими і неочікуваними проблемами в економіці. У свою чергу, такі проблеми можуть виникнути через непродумані кадрові рішення (наприклад, руйнація незалежності НБУ або чергові зміни в фінансово-економічному блоці уряду, які погіршать якість Кабінету міністрів та відповідних міністерств) або безвідповідальні економічні політики (такі як безконтрольна емісія, значна корупція в держпідприємствах, тощо).

«Ймовірність таких сценаріїв усе ще залишається низькою, хоч і зросла останнім часом», — сказано у повідомленні.

Також аналітики KSE зазначають, що починаючи з червня 2020 року, Київська школа економіки щомісяця публікуватиме огляд прогнозів основних макроекономічних показників України на найближчі роки та аналіз факторів, які їх зумовлюють. Огляди базуватимуться як на інформації консенсусних прогнозів «приватних» організацій (інвестиційних і комерційних банків, аналітичних центрів), які готують Національний банк України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, FocusEconomics, Bloomberg та Reuters, так і «офіційних» прогнозів (Міжнародний валютний фонд, Кабінет міністрів України, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, тощо).