Львівським закладам харчування дозволили приймати у приміщенні до 10 відвідувачів одночасно

Попри складну епідеміологічну ситуацію, Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій 24 червня дозволила закладам харчування міста відновити прийом відвідувачів у залах:

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що заклади громадського харчування, спортивні та фітнес-клуби зможуть одночасно приймати в приміщенні до 10 клієнтів. А їх власники мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

«Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.Епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжено до 31 липня», — написав він.

Також він закликав містян бути обережними і небайдужими та робити зауваження людям, які перебувають без маски у громадському місці чи транспорті.

Як повідомляв БІЗНЕС, 12 червня біля Львівської обласної державної адміністрації зібралося близько двохсот протестувальників з числа працівників та власників ресторанно-готельного бізнесу. Вони вимагали послабити карантинні обмеження для їх галузі.