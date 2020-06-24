У Верховній Раді зареєстрували законопроект про фіскальні пільги для індустріальних парків

Група народних депутатів на чолі з Дмитром Наталухою зареєстрували у Верховній Раді України законопроекти №3724 та 3725, які являють собою пакет інвестиційних, податкових та митних стимулів для компаній-резидентів індустріальних парків (ІП) в Україні.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав народний депутат, голова парламентського комітету з економічному розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, зазначені законопроекти — значний крок на шляху до реіндустріалізації країни і зміни сировинної моделі економіки на додану вартість.

«За розрахунками різних експертів, прийняття та реалізація цих законопроектів дозволить залучити від $2,85 до $15,7 млрд, та збільшення росту ВВП від 0,9% (песимістичний сценарій) до 12.4% (оптимістичний сценарій)», — написав він.

Щоб це стало можливим, зазначає Наталуха, у обох законопроектах передбачені наступні стимули:

звільнення резидентів ІП від оподаткування податком на прибуток протягом 5 років; сплата 50% податку на прибуток протягом наступних 5-и років за умови наявності експорту;

запровадження ставки ПДВ в 3% на імпорт обладнання і комплектуючих для облаштування ІП строком на десять років;

запровадження мінімальної ставки ПДВ у 3% на імпорт сировини, напівфабрикатів і приладів за умови подальшого виробництва з них кінцевого продукту та експорту не менш як 50% готової продукції;

звільнення резидентів ІП від ввізного мита на іноземне обладнання та комплектуючі;

відшкодування експортерам з числа резидентів ІП частини відсотків за кредитами на зовнішні поставки. Йдеться про відшкодування від 30% до 75% від суми відсотків залежно від того, якою є частка експорту від загальних обсягів виробництва.

Дмитро Наталуха закликає виробників публічно підтримати законопроекти, адже пророкує, що «спротив прихильників ліберальної школи буде шаленим».

«Кращого часу ніж зараз для того, щоб відстояти український інтерес на горизонті не буде.

Тож давайте консолідуватись», — написав він.