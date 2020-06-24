БІЗНЕС запрошує на зустріч з Іллею Леоненком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікер розповість про те, як хімічна промисловість виходить з коронакризи та чи є зараз в українського бізнесу шанс завоювати нові ринки
Завтра, 25 червня, об 11:00 відбудеться двадцять восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Хімічна галузь VS Криза: Як швидко знайти рішення у буремні часи».
Гість ефіру: Ілля Леоненко, власник ChemElements
Компанія виробляє широкий асортимент мінеральних солей, які застосовують у численних виробничих процесах, зокрема, для промисловості та сільського господарства.
До 2014 року компанія функціонувала у Донецьку, але драматичні події 2014-го року на сході України змусили перенести потужності у Черкаси. У компанії кажуть, що ці виклики внесли нове життя в ChemElements, і їх результатом є масштабування виробництва та вихід на нові ринки.
На ефірі поговоримо:
- Антикризовий кейс від виробника
- Як хіміки України виходять з коронакризи
- Чи є шанс експортувати товар та вийти на нові ринки в умовах пандемії
Модеруватиме ефір Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Зустріч відбудеться на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС, тому підпишіться, щоб її не пропустити.
До діалогу ми запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!
Переглянути останні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Мар'яною Савкою
- Розмова з Володимиром Дериведмедем
- Розмова з Анатолієм Амеліним
- Розмова з Миколою Іващуком та Сергієм Позняком
- Розмова з Наталією Попович
- Розмова з Олександром Караваном