БІЗНЕС запрошує на зустріч з Іллею Леоненком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікер розповість про те, як хімічна промисловість виходить з коронакризи та чи є зараз в українського бізнесу шанс завоювати нові ринки

Завтра, 25 червня, об 11:00 відбудеться двадцять восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Хімічна галузь VS Криза: Як швидко знайти рішення у буремні часи».

Гість ефіру: Ілля Леоненко, власник ChemElements

Компанія виробляє широкий асортимент мінеральних солей, які застосовують у численних виробничих процесах, зокрема, для промисловості та сільського господарства.

До 2014 року компанія функціонувала у Донецьку, але драматичні події 2014-го року на сході України змусили перенести потужності у Черкаси. У компанії кажуть, що ці виклики внесли нове життя в ChemElements, і їх результатом є масштабування виробництва та вихід на нові ринки.

На ефірі поговоримо:

Антикризовий кейс від виробника

Як хіміки України виходять з коронакризи

Чи є шанс експортувати товар та вийти на нові ринки в умовах пандемії

Модеруватиме ефір Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Зустріч відбудеться на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС, тому підпишіться, щоб її не пропустити.

До діалогу ми запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: