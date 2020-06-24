У 2018–2019 рр. уряд «залатав діру» в бюджеті за рахунок коштів на екологічну безпеку ЧАЕС

Рахункова палата виявила порушення у використанні 702 млн грн., що були віділені на підтримку в безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» і заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС у 2018–2019 роках.

Про це йдеться у звіті за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на вказані заходи, передає прес-служба Рахункової палати.

Зазначається, що загалом у 2018–2019 рр. на вказані заходи було витрачено 2,57 млрд грн. Їх головним розпорядником було Міністерство екології та природних ресурсів України (у вересні 2019 року перейменоване в Міністерство енергетики та захисту довкілля України), а відповідальним виконавцем бюджетної програми, на яку їх виділили – Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

«Внаслідок неналежного внутрішнього контролю та неефективних управлінських рішень Мінекоенерго та ДАЗВ 340 млн грн коштів державного бюджету витрачено з ознаками нецільового використання. Більша частина з них – 309 млн грн витрачені на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України, що не передбачено Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Отже, це призвело до фактичного зменшення фінансування безпосередньо заходів з підтримки в безпечному стані та підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС», — сказано у повідомленні.

Аудит виявив також неефективне управління бюджетними коштами в обсязі 17 млн грн, які повернули до держбюджету як невикористані. Збитки державного бюджету оцінюються в 20 млн грн, які були примусово стягнуті на користь ПАТ «НАК Нафтогаз України» за рішенням суду через несвоєчасну сплату за природній газ в 2014 році.

Окрім того, 240 млн грн були використані неекономно, 47 млн грн – нерезультативно, а 38 млн – використано без внесення змін до планів заходів.

Разом з тим у 2018–2019 роках не фінансували науково-технічне супроводження робіт із зняття з експлуатації ЧАЕС.

Аудит також засвідчив, що Загальнодержавна програма не виконується в планових обсягах та у встановлені терміни.

«Відставання по поточному другому етапу (остаточне закриття та консервація реакторних установок) становить 6 років. Як наслідок, етап припинення експлуатації 1–3 енергоблоків ЧАЕС завершився в 2016 році, але проект остаточного їх закриття та консервації станом на 1 січня 2020 року реалізований на 4,4%», — сказано у повідомленні.

Крім того, система поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в повному обсязі не створена. З передбачених трьох об’єктів інфраструктури створено лише один – завод з переробки рідких РАВ (працює з II півріччя 2019 року). Будівельні роботи на сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) та новому безпечному конфайнменті (НБК) завершені, але об’єкти в експлуатацію не введені, а отже належний рівень їх захисту не забезпечено.

Рахункова палата наголошує на необхідності забезпечити контроль за плануванням, виконанням робіт та використанням коштів держбюджету на підтримку в безпечному стані та підготовку до зняття з експлуатації ЧАЕС. Це можна вирішити, запровадивши виконання Загальнодержавної програми через державні інвестиційні проекти та відповідні бюджетні програми.

Зазначається, що звіт та рішення за результатами аудиту будуть опубліковані на офіційному сайті Рахункової палаті.