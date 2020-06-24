Бізнес-асоціації просять уряд якнайшвидше прийняти законопроект про нацбезпеку України

Більше десятка найбільших бізнес-об'єднань, у числі яких і Спільнота БІЗНЕС100 , звернулися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України із закликом прийняти на поточній парламентській сесії законопроект № 3433 , зареєстрований 5 травня 2020 року, та сприяти його імплементації.

Про це йдеться у листі асоціацій до голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Авторами листа, зокрема, зазначені Асоціація платників податків України, Спільнота БІЗНЕС100, Українська Рада Бізнесу, Українська асоціація виробників, Всеукраїнська Аграрна Рада, Українська асоціація прямого продажу та інші.

Зазначається, що представники бізнес-спільноти пропонують провести публічне обговорення проекту змін до Закону України «Про національну безпеку України», ключових загроз українській економіці та шляхів їх мінімізації, за участі народних депутатів, представників КМУ, Офісу Президента, українського бізнесу і фахівців аналітичних центрів.

«Ми переконані, що якнайшвидше прийняття відповідних змін до Закону України «Про національну безпеку України», створення Доктрини економічної безпеки та реалізація її завдань дозволять суттєво пришвидшити зростання економіки України, забезпечити рівні конкурентні умови ведення бізнесу, зміцнити державність та забезпечити добробут населення», — сказано у листі.

Автори листа також перераховують низку зовнішніх та внутрішніх викликів, які загрожують національний економічним інтересам. Вони, зокрема, виділяють інституційні, макроекономічні, фінансові, зовнішньоекономічні та енергетичні загрози і зазначають, що відповідальний український бізнес прагне побудувати легальне бізнес-середовище, з єдиними правилами, які будуть зрозумілі всім учасникам економічних відносин та мінімізувати всі можливі економічні загрози.

«Представники провідних бізнес об’єднань та аналітичних центрів провели низку досліджень у цих напрямках, готові надати відповідні дослідження для ознайомлення та взяти участь у роботі над проектами доктринальних документів», — зазначають автори листа.