Квоти на імпорт мінеральних добрив в Україні вводити не будуть — комісія з міжнародної торгівлі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила не обмежувати поставки в Україну мінеральних добрив.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив, незалежно від країни походження та експорту, і вирішила не застосовувати спеціальні заходи.

Про це йдеться у відповідному рішенні комісії, що було опубліковане у газеті «Урядовий кур'єр», передає «Новое время».

Згідно з повідомленням, комісія вважає, що застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.

«Комісія прийняла рішення від 22 червня №СП-452/2020 / 4411−03, яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну добрив мінеральних із вмістом азоту і фосфору і добрив мінеральних із вмістом азоту, фосфору, калію незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів», — сказано повідомленні.

Раніше, 25 травня, Комісія прийняла рішення про продовження спеціального розслідування щодо імпорту в Україну азотних мінеральних добрив незалежно від країни походження ще на 30 днів. Ініціатором введення квот виступило Міністерство розвитку економіки у відповідь на звернення компаній Дніпроазот, Рівнеазот, Азот (Черкаси) і Сєвєродонецький Азот. Останні три підприємства входять до холдингу Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

За даними галузевої асоціації Український клуб аграрного бізнесу, в разі введення квот на імпорт добрив додатковий прибуток Ostchem за рахунок монопольного становища на ринку становив би до $500 млн в рік.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 28 травня в Києві відбулася акція протесту аграріїв проти запровадження квот на імпорт мінеральних азотних добрив. Сільгоспвиробники вимагали від Кабміну та Президента не допустити ухвалення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства квот на імпорт мінеральних азотних добрив, оскільки, на їхню думку, це призведе до монополізації ринку та стрибка цін.

Також повідомлялося, що сукупні втрати для економіки України від запровадження квот на імпорт мінеральних добрив можуть становити $100-238 млн.

Згодом голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявив, що квотування імпорту добрив у наступні три роки не буде, оскільки таке рішення президент України наразі вважає недоцільним.

Після його заяви Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням відкласти ухвалення остаточного рішення щодо квот на імпорт мінеральних добрив та провести додаткові консультації з представниками галузей. За їх словами, відмова від введення обмежувальних заходів може призвести до масових скорочень на українських підприємствах, на яких працює близько 20 тисяч співробітників, а також зростання соціальної напруженості.

Детальніше про ситуацію з квотами на мінеральні добрива — у спеціальному матеріалі БІЗНЕСу.